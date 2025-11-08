Obrvan objavio popis rukometašica za Svjetsko prvenstvo, nedostaje gotovo pola momčadi

Podijeli :

Jozo Cabraja / kolektiff

Izbornik hrvatske rukometne seniorske ženske reprezentacije Ivica Obrvan objavio je popis igračica za skorašnje Svjetsko prvenstvo. Na izbornikovom popisu nalazi se 19 igračica. Na žalost, Hrvatska je zbog ozljeda ostala gotovo bez pola ekipe pa je izbornik morao u sastav uvrstiti i nekoliko jako mladih rukometašica kojima će to biti prvo veliko natjecanje.

Podsjetimo da su već nekoliko mjeseci izvan terena kapetanica Katarina Ježić, Mia Brkić, Klara Birtić, od prošlog vikenda Josipa Mamić, ali i mlada Kala Kosovac za koju je prvi dio sezone završen. Nakon dva kvalifikacijska susreta za EHF EURO 2026, od reprezentacije se oprostila Ana Debelić. Previše je to izostanaka i za mnogo kvalitetnije selekcije, a kamo li za Hrvatsku, piše HRS.

VIDEO / Šoštarić za SK: Strašno mi se dopala jedna Sigurdssonova izjava

Po prvi put u reprezentaciji je tako Lana Jurina, članica varaždinske Koke. Posebno kritično mjesto je ono kružne napadačice, a samim time i najvažnijih mjesta u obrani. Tu su za sada iskusna Sara Šenvald, koju u posljednje vrijeme opet muče leđa, ali će stisnuti zube te dvije jako mlade igračice koje tek skupljaju seniorsko iskustvo, Veronika Babara i Ema Balaško.

Reprezentacija se okuplja 17. studenog u Zagrebu, i nakon kraćeg druženja s medijima kreće prema Poreču. Tu će obaviti kratke pripreme i neposredno prije puta u Nizozemsku odigrati Croatia Kup kojemu će sada već po tradiciji biti domaćin Novigrad/Cittanova.

Suparnice su im u petak 21. studenog 2025. godine Senegal, a dva dana poslije Poljska. U međuvremenu, u subotu 22. studenog međusobni susret odigrat će Senegal i Poljska. Ulaz na sve tri utakmice bit će besplatan. Inače, sve tri reprezentacije sudionice su skorašnjeg Svjetskog prvenstva.

Također, vrijedi podsjetiti da je Hrvatska dobila pozivnicu za SP 2025. godine, i da je iz četvrtog pota dobila vjerojatno najtežu i najizjednačeniju skupinu prvog dijela natjecanja. Uz nas tu su još jedan od favorita za zlato Danska, odlična Rumunjska te brzo rastući Japan. Tri najbolje reprezentacije iz svake skupine idu u drugi krug, ostali razigravaju u President kupu.

Popis hrvatske seniorske ženske reprezentacija za SP 2025:

LUCIJA BEŠEN – RK PODRAVKA

PETRA MARINOVIĆ – RK PODRAVKA

LEA ZETOVIĆ – RK LOKOMOTIVA ZAGREB

ANDREA ŠIMARA – RK PODRAVKA

KATJA VUKOVIĆ – RK PODRAVKA

TINA BARIŠIĆ – RK PODRAVKA

DEJANA MILOSAVLJEVIĆ – HC DUNAREA BRAILA

KATARINA PAVLOVIĆ – ALBA FEHERVAR KC

TENA PETIKA – SV UNION HALLE NEUSTADT

KRISTINA PRKAČIN – RK PODRAVKA

HANNAH VULJAK – RK PODRAVKA

IVA BULE – RK DALMATINKA

IVA ZRILIĆ – RK LOKOMOTIVA ZAGREB

ANA MALEC – RK LOKOMOTIVA ZAGREB

LANA JURINA – ŽRK KOKA

LARA BURIĆ – RK LOKOMOTIVA ZAGREB

EMA BALAŠKO – RK LOKOMOTIVA ZAGREB

SARA ŠENVALD – RK PODRAVKA

VERONIKA BABARA – RK PODRAVKA

STRUČNO VODSTVO:

IVICA OBRVAN, Izbornik

ANTONIO PRANJIĆ, Trener

MARIO POSARIĆ – Trener vratarki

PERO KUTEROVAC, Kondicijski trener

VESNA HODIĆ, Fizioterapeut

ANDREJ MATEJČIĆ, Fizioterapeut

MIA JURILJ SAJKO, Liječnik

IVICA UDOVIČIĆ, Direktor nacionalnih selekcija

LIDIJA HORVAT, Tehnički menadžer