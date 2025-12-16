Obrvan nakon 25. mjesta na SP: ‘To je naša realnost’

Podijeli :

Sasa Pahic Szabo / kolektiff

Hrvatska je na nedavno završenom SP-u u Nizozemskoj i Njemačkoj osvojila President's Cup, što je bilo dovoljno za 25. mjesto, a nakon ispadanja iz skupine uslijed poraza od Danske, Rumunjske i Japana.

Takav rezultat u emisiji Sportske minute komentirao je i izbornik rukometašica, Ivica Obrvan.

“Rekao bih, dugo svjetsko prvenstvo, pogotovo nastavkom prvenstva gdje smo ispali iz glavne faze prvenstva. S našeg kuta, taj President’s Cup je bio i mučenje, gdje nam se ne da igrati utakmice jer su europske ekipe izraziti favorit ovdje. Francuska je ispala u President’s Cup prije par godina pa su postale svjetske prvakinje, hoćemo li mi to, vjerojatno nećemo. Dobra stvar je što su mlade igračice dobile iskustva i dodatnih utakmica”, rekao je Obrvan.

Istaknuo je Obrvan što se dogodilo nakon bronce na EP-u 2020. godine…

“Danas, pet godina nakon bronce, reprezentacija je na posljednjem svjetskom prvenstvu završila na 25. mjestu. To jasno pokazuje gdje se realno nalazimo. Nakon medalje svako mjesto ispod toga smatra se neuspjehom, ali treba biti realan. Hrvatska se i prije bronce, kao i danas, nalazi u borbi za svoj prostor u vrlo skučenom bazenu igračica.” Obrvan je upozorio i na probleme u domaćem sustavu koji dugoročno ograničavaju konkurentnost reprezentacije.