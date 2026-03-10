Nexe izborio plasman u nokaut fazu Europske lige

Našičani su od početka nametnuli ritam i na poluvremenu imali prednost od pet golova zahvaljujući čvrstoj obrani i raspoloženom vrataru Mihailu Radovanoviću (14:9).

U drugom poluvremenu gosti su se približili na samo gol zaostatka, no Nexe je sačuvao vodstvo i u završnici potvrdio pobjedu. Najefikasniji je bio Ivan Barbić s devet pogodaka, dok su Radovanović i Predrag Serdar dodatno ojačali obranu s ukupno 15 obrana.

Nexe je tako završio grupnu fazu na drugom mjestu sa šest bodova, dva manje od Burgdorfa. Treće mjesto osvojila je danska Fredericia koja je u izravnom dvoboju pobijedila Kadetten Schaffhausen, momčad hrvatskog trenera Hrvoja Horvata, rezultatom 30:29.

U doigravanju Nexe će igrati protiv trećeplasirane momčadi iz skupine III, što znači da ih čeka Benfica ili Kristianstad.