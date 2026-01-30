‘Rukometni Romano’ Hrvatsku je vidio kao razočaranje turnira, a sada EHF-u zamjera izostanak Hrvata

Podijeli :

Jozo Čabraja / kolektiff

Jučer je otvoreno glasanje za idealnu momčad Europskog rukometnog prvenstva 2026., a navijači svoje glasove mogu davati do sutra u 23:59.

Glasanje se odvija putem službene aplikacije Home of Handball, dok je listu kandidata složio stručni panel u kojem su sudjelovali i osvajači Lige prvaka Vid Kavtičnik i Andrea Lekić, kao i dvojica predstavnika EHF-a. Na popisu se nalaze rukometaši iz 14 zemalja, raspoređeni u devet kategorija.

Među nominiranima je i šest igrača koji su bili dio idealne postave na Europskom prvenstvu 2024. godine – vratar Andreas Wolff, lijevi vanjski Martim Costa, srednji vanjski Juri Knorr, desni vanjski Mathias Gidsel te pivot Ludovic Fabregas. Njima se pridružio Magnus Saugstrup, koji je prije dvije godine proglašen najboljim obrambenim igračem, a sada je nominiran na poziciji pivota. MVP prošlog prvenstva, Francuz Nédim Rémili, ove godine nije sudjelovao zbog ozljede.

Najviše nominiranih igrača dolazi iz Njemačke, Danske, Francuske, Islanda i Norveške, dok su iza njih Hrvatska, Slovenija, Španjolska i Portugal. Ipak, izostanak Davida Mandića s liste za glasanje izazvao je reakcije, među kojima i onu rukometnog analitičara Rasmusa Boysena.

“EHF je za svaku poziciju u idealnoj momčadi nominirao po šest igrača. Općenito smatram da su izbori korektni, no ne mogu se složiti s izostankom Davida Mandića. Po mom mišljenju, bio je iznimno važan za Hrvatsku, kako u obrani tako i u napadu. Riječ je o vrhunskom, svestranom igraču”, poručio je Boysen na društvenoj mreži X.

Podsjetimo, prije turnira Boysen je Hrvatsku predvidio za najveće razočaranje turnira.

Nominirani za All-Star tim

Golmani:

Emil Nielsen (DAN)

Andreas Wolff (NJE)

Kristóf Palasics (MAĐ)

Torbjørn Bergerud (NOR)

Viktor Hallgrímsson (ISL)

Nikola Portner (ŠVI)

Lijeva krila:

August Pedersen (NOR)

Emil Jakobsen (DAN)

Orri Freyr Þorkelsson (ISL)

Dylan Nahi (FRA)

Noam Leopold (ŠVI)

Rutger ten Velde (NIZ)

Lijevi vanjski:

Simon Pytlick (DAN)

Thibaud Briet (FRA)

Sander Sagosen (NOR)

Zvonimir Srna (HRV)

Ian Tarrafeta (ŠPA)

Martim Costa (POR)

Srednji vanjski:

Gísli Kristjánsson (ISL)

Aymeric Minne (FRA)

Domen Makuc (SLO)

Luka Cindrić (HRV)

Felix Claar (ŠVE)

Juri Knorr (NJE)

Desni vanjski:

Mathias Gidsel (DAN)

Francisco Costa (POR)

Blaž Janc (SLO)

Renārs Uščins (NJE)

Ómar Ingi Magnússon (ISL)

Ivan Martinović (HRV)

Desna krila:

Aleix Gómez (ŠPA)

Lukas Zerbe (NJE)

Bence Imre (MAĐ)

Mario Šoštarić (HRV)

Kevin Gulliksen (NOR)

Óðinn Ríkharðsson (ISL)

Pivoti:

Johannes Golla (NJE)

Ludovic Fabregas (FRA)

Magnus Saugstrup (DAN)

Oscar Bergendahl (ŠVE)

Kristjan Horžen (SLO)

Zlatko Raužan (HRV)

Obrambeni igrači:

Karl Konan (FRA)

Adrián Sipos (MAĐ)

Antonio Serradilla (ŠPA)

Borut Mačkovšek (SLO)

Tom Kiesler (NJE)

Salvador Salvador (POR)

Najbolji mladi igrač: