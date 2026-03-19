Martinović: Izbornik nam je rekao kako da riješimo taj problem i uspjeli smo

Jozo Cabraja / kolektiff

U prvoj od dvije prijateljske utakmice, hrvatska rukometna reprezentacija je u Zadru pobijedila Švicarsku s 34:26 (15:14).

Hrvatska je odlično otvorila utakmicu i u prvih 20 minuta je izgradila šest golova prednosti (12-6). No, u posljednjih deset minuta uslijedilo je lagano opuštanje što su Švicarci iskoristili smanjivši do poluvremena na samo gol minusa (15-14).

U nastavku su odabranici izbornika Dagura Sigurdssona ubacili u višu brznu i nakon desetak minuta nastavka imali su deset golova prednosti (27-17). Pitanje pobjednika više nije bilo upitno i na koncu je završilo 34-26.

Nakon utakmice kapetan Hrvatske Ivan Martinović stao je pred kamere RTL-a.

“Predivna atmosfera i puna arena. Uvijek je lijepo nositi ovaj dres. Od prvog dana uživamo, sunce je tu, more je blizu. Dođe nam drugačije energija. Uživamo igrati zajedno. Jedva čekamo Osijek”, rekao je kapetan pa objasnio tijek utakmice:

“Dobro smo krenuli, ali smo imali lošiju fazu pred kraj prvog poluvremena. Izbornik nam je rekao kako da riješimo taj problem i uspjeli smo“, kaže Martinović koji se dotaknuo i razloga zašto Marko Mamić nije bio u sastavu: