Zidane u utorak preuzima francusku reprezentaciju?

Francuz Zinedine Zidane u utorak, 28. srpnja trebao bi biti potvrđen za novog izbornika "Tricolora".

Francusku je posljednjih 14 godina vodio Didier Deschamps. Pod njegovim vodstvom “Tricolori” su osvojili svjetski naslov (2018) i svjetsko srebro (2022), zlato u Ligi nacija (2021), te europsko srebro (2016).

Deschamps je u 185 utakmica ostvario 120 pobjeda, 35 remija i 30 poraza, a njegov nasljednik bit će Zinedine Zidane.

Službena objava sljedećeg izbornika Les Bleusa, koja se očekivala mjesecima, održat će se u utorak, 28. srpnja, a Francuski nogometni savez (FFF) je u priopćenju za javnost, najavio i konferenciju za medije.

Legendarni francuski veznjak tako će nakon godina iščekivanja napraviti veliki korak u trenerskoj karijeri.

Zidane je kao trener najveći trag ostavio na klupi Real Madrida, s kojim je osvojio čak tri uzastopne Lige prvaka (2016, 2017, 2018). “Kraljevski klub” je napustio u svibnju 2021. i od tada nije vodio niti jedan klub, niti reprezentaciju.