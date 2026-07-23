Moglo je bolje, Rijeka u Irsku nosi Frukov gol prednosti

Uspiju li biti bolji Derry City u dvije utakmice, Riječani će u trećem pretkolu igrati protiv pobjednika iz ogleda islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa iz Tamperea.

Nogometaši Rijeke pobijedili su sjevernoirski Derry City s 1-0 (0-0) u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige odigranoj u četvrtak na stadionu na Rujevici.

Pogodak za minimalnu prednost uoči uzvrata postigao je Toni Fruk u 52. minuti, na asistenciju Branka Pavića.

Rijeka je bila bolja momčad, ali svoju nadmoć u posjedu lopte momčad pod vodstvom povratnika Matjaža Keka nije uspjela pretvoriti u opipljiviju prednost pa će za tjedan dana u Derryju startati s jednim golom prednosti u uzvratnom dvoboju.

Uspiju li biti bolji Derry City u dvije utakmice, Riječani će u trećem pretkolu igrati protiv pobjednika iz ogleda islandskog Stjarnana i finskog Ilvesa iz Tamperea.