OD 21 SAT Garcia prelomio, stigao sastav Hajduka za Pafos

Danas se na tribinama očekuje i veliki broj navijača, a Torcida je također imala poruku za navijače uoči večerašnjeg ogleda.

“Na početku današnje utakmice izvest će se koreografija, pa molimo sve navijače da pažljivo prate upute osoba zaduženih za njezinu izvedbu. Pozivamo sve da na sjevernu tribinu uđu najmanje sat vremena prije početka utakmice te da svi budu na svojim mjestima najkasnije 30 minuta prije početka susreta kako bi koreografija bila izvedena uspješno”, stoji u objavi.

Objava završava poznatim stihovima: “HAJDUČE, TI SI NAMA SVE, NAŠA PJESMA NOSI TE, SVE DO NOVE POBJEDE!”, poručili su iz Torcide.