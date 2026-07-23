OD 21 SAT Garcia prelomio, stigao sastav Hajduka za Pafos

Žilina je eliminirana, Hajduk se u potpunosti posvećuje ciparskom Pafosu protiv kojeg nastavlja lov na grupnu fazu Europske lige. Prva utakmica drugog pretkola igra se večeras od 21 sat na Poljudu, dok je uzvrat za tjedan dana na Cipru.
Sastav Ciprana
Stigao je i sastav Pafosa za utakmicu na Poljudu:
Majecki; Mmaee, Luiz, Goldar - Ioannou, Šunjić, Pepe, Jaja - Gabriel Teixeira, Dragomir, Lele
Garcia odlučio
Hajduk će protiv Ciprana igrati u sljedećem sastavu:
Silić; Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, Dalisson, Melnjak - Šego
Važna objava Torcide
Danas se na tribinama očekuje i veliki broj navijača, a Torcida je također imala poruku za navijače uoči večerašnjeg ogleda.
“Na početku današnje utakmice izvest će se koreografija, pa molimo sve navijače da pažljivo prate upute osoba zaduženih za njezinu izvedbu. Pozivamo sve da na sjevernu tribinu uđu najmanje sat vremena prije početka utakmice te da svi budu na svojim mjestima najkasnije 30 minuta prije početka susreta kako bi koreografija bila izvedena uspješno”, stoji u objavi.
Objava završava poznatim stihovima: “HAJDUČE, TI SI NAMA SVE, NAŠA PJESMA NOSI TE, SVE DO NOVE POBJEDE!”, poručili su iz Torcide.
Mogući sastav?
Splićane očekuje zahtjevan europski ispit protiv momčadi koja voli dominirati posjedom, dok će Bijeli pokušati iskoristiti prostor koji Ciprani ostavljaju u obrani i napraviti prvi korak prema plasmanu u treće pretkolo Europske lige.
Očekivani sastav Hajduka: Silić; Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović – Pukštas, Pajaziti – Brajković, Dalisson, Melnjak – Šego.
Na Poljud dolazi legendarni Brazilac
Bivši osvajač Lige prvaka David Luiz danas nosi dres ciparskog Pafosa te je s puno poštovanja najavio okršaj na Poljudu, naglasivši kako ga veseli atmosfera koja ga očekuje u Splitu.
“U Pafosu mi je sjajno, a čeka nas veliki test na početku sezone. Moral nam je visok s našim trenerom i svi svakog dana dajemo sve. Imamo mentalitet koji širimo međusobno. Ostalo moramo pokazati na terenu”, poručio je Brazilac.
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Nakon Cipra, Bijeli idu u Mozartov grad?
Bolji iz ovog dvomeča u trećem će pretkolu igrati protiv RB Salzburga.
Poraženi ide u treće pretkolo Konferencijske lige, gdje će igrati protiv boljeg iz dvoboja Dinamo Tbilisija i Žalgirisa.
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