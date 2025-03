Magdeburg slavio protiv Dinama, Danac potopio Kielce

Podijeli :

Magdeburg je slavio protiv Dinamo Bukurešta rezultatom 30-26 (16-11) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.

Glavni strijelci susreta bili su Akimenko sa šest golova, Rosta s pet, te Vujović i Pascual s po tri pogotka za Dinamo, dok su kod Magdeburga najefikasniji bili Magnusson sa šest, Claar i Lagergren s po pet, te Jensen s četiri pogotka. Vratar Ionuţ Iancu briljirao je s 15 obrana, zaradivši ovacije tijekom cijele utakmice.

Rumunjska momčad otežala si je posao slabim početkom na domaćem terenu, jer su Nijemci nakon zaostatka 4-6 napravili seriju od pet uzastopnih golova, a u 21. minuti već su vodili 14-6. Iako su domaćini do odmora smanjili razliku na tri pogotka, nisu uspjeli ozbiljnije zaprijetiti Magdeburgu, koji je rutinski održavao prednost i zasluženo slavio. Sada njemački prvak iz povoljne pozicije dočekuje uzvratni susret, koji je na rasporedu 2. travnja.

S tribina je podršku Alexu Pascualu, Dinamovom igraču, pružala i njegova obitelj. Njegov otac, Xavi Pascual, trener je Veszprema, s kojim će se u četvrtfinalu sastati pobjednik ovog dvoboja.

U izuzetno napetoj utakmici, Füchse Berlin su pobijedili Kielce, poljskog predstavnika, s rezultatom 33:27 u srijedu navečer. Füchse Berlin ulaze u uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka u vrlo povoljnoj poziciji: u srijedu navečer, njemački viceprvaci su svladali poljske viceprvake Kielce rezultatom 33:27 (12:14). Igrač utakmice bio je Lasse Andersson, koji je postigao 13 golova.

Sljedeće srijede (18:45) utakmica u Max-Schmeling-Halleu odlučit će koja će od ove dvije momčadi proći u četvrtfinale. Nakon prve utakmice, šanse za Berlin su gotovo savršene. Trener Jaron Siewert je s početnom prednošću poveo uz pomoć Mathiasa Gidsela, no domaćini su ubrzo preuzeli kontrolu, poveli sa 4:1 već nakon četiri minute igre. Füchse su nastavili pratiti ritam u napetoj atmosferi, no do poluvremena su ipak bili u zaostatku. Na odmor su otišli s rezultatom 12:14 u korist Berlina.

Nakon odmora, Lisice uzvraćaju udarac

U drugom poluvremenu, Lasse Andersson smanjuje zaostatak na 13:14. Vratar Füchsea, Dejan Milosavljević, briljirao je s nekoliko ključnih obrana, dok je Szymon Sicko iz penala ponovno donio prednost Kielceu. Na drugoj strani, Tim Freihöfer je izjednačio na 15:16.

Berlin je bio blizu izjednačenja. Kielceova obrana je čvrsto stajala, a Füchse su nekoliko puta promašili. Međutim, nakon 40 minuta, Berlin je konačno došao do nagrade za svoj trud: Nils Lichtlein izjednačava na 17:17, a zatim je Andersson doveo Berlin u vodstvo prvi put od početnog 1:0 (19:18).

U najjačem razdoblju igre, Füchse su povukli: Fabian Wiede je kaznio grešku poljskih igrača i povisio na 24:21, nakon čega je Kielce pozvao time-out. U nastavku je Berlin dominirao – domaćini su bili izvan forme, a Füchse su povećali prednost na 27:22. Na kraju su proslavili dominantnu pobjedu od 33:27.

U ostalim utakmicama osmine finala snage odmjeravaju Pick Szeged – PSG i Orlen Wisla Plock – HBC Nantes. Dvije prvoplasirane momčadi iz skupina direktno su se plasirale u četvrtfinale, dok se ekipe rangirane od trećeg do šestog mjesta bore za preostala mjesta putem play-offa.