Lokomotiva doznala suparnice u Europskoj ligi rukometašica

Podijeli :

Guliver Image

U sjedištu Europske rukometne federacije (EHF) u Beču održan je ždrijeb skupina za Europsku ligu rukometašica, a zagrebačka Lokomotiva je smještena u skupinu C s norveškim Tertnesom iz Bergena, bukureštanskim Rapidom te njemačkim Oldenburgom.

U sjedištu Europske rukometne federacije (EHF) u Beču održan je ždrijeb skupina za Europsku ligu rukometašica, a zagrebačka Lokomotiva je smještena u skupinu C s norveškim Tertnesom iz Bergena, bukureštanskim Rapidom te njemačkim Oldenburgom.

Norveški Tertnes je izravno dobio mjesto u grupnoj fazi nove sezone Europske lige, dok su preostala tri kluba prošla kroz kvalifikacije. Lokomotiva je u dvije utakmice nadigrala švicarsku Amicitiju Zuerich, Oldenburg je bio presnažan za Dalmatinku iz Ploča, a Rapid je nakon poraza od šest golova razlike u Bukureštu, u uzvratu u Njemačkoj pobijedio Bensheim/Aurebach Flames s čak 11 golova prednosti i tako se plasirao u glavnu fazu natjecanja.

“Zanimljiv i zahtjevan ždrijeb za nas. Čekaju nas sve redom ozbiljne, kvalitetne ekipe koje već godinama igraju važnu ulogu u svojim ligama. Istina je da se trenutno niti jedna od njih ne nalazi na samom vrhu nacionalnih prvenstava, kreću se od trećeg do petog mjesta, ali to nipošto ne umanjuje njihovu snagu i iskustvo”, prokomentirao je ždrijeb trener Lokomotive Silvio Ivandija.

“Mi smo ekipa u stvaranju, mlada i ambiciozna, i s puno želje čekamo početak europskih utakmica početkom siječnja. Ovo je velika prilika za naše djevojke da rastu kroz vrhunske izazove. Svaka od ovih ekipa je atraktivna i zahtjevna, ali vjerujem da možemo igrati hrabro, disciplinirano i pokazati prepoznatljivu Lokomotivinu energiju. Veselimo se europskoj sceni i vjerujem da ćemo biti pravi kada krenu utakmice”, dodao je Ivandija.

Utakmice prvog kola Europske lige bit će odigrane 10. i 11. siječnja 2026., a utakmice posljednjeg, šestog kola će biti odigrane 21. i 22. veljače.