Legenda hrvatskog rukometa vraća se u Zagreb

Legendarno krilo hrvatske reprezentacije sljedeće sezone vratit će se u Zagreb nakon 14 godina, tijekom kojih je igrao šest sezona u Kielceu, pet u Veszpremu, a od 2023. je u našičkom Nexeu, koji je ga je jednu sezonu poslao na posudbu u berlinski Füchse.

“Idеja je postojala i ranije, sad je došlo do realizacije i sretan sam što se imam priliku vratiti doma. Prošlo je 14 godina otkako sam iz Zagreba otišao u Kielce, u kojem sam bio šest sezona, pa pet sezona u Veszpremu, pa Našice, pa prilika koju sam dobio da se okušam u Bundesligi i to u dresu Füchsea iz Berlina, koji se prvi put popeo na krov Njemačke. Igrati u Bundesligi bila mi je želja cijeli život, a ostvarila se igrom slučaja”, rekao je Štrlek za Sportske novosti.

Osvrnuo se na svoju epizodu u Nexeu s kojim ima ugovor do kraja sezone.

“Zadovoljan sam s tom epizodom. To je bio moj izbor i bilo je OK, bili su iznimno korektni, ali su neke turbulencije, pa promjena trenera, promijenile stvari. Bio sam svjestan da igrači koji nastavljaju u klubu na mojoj poziciji imaju prednost u nekim stvarima, bilo je to donekle očekivano i logično, ali ipak sam igrački očekivao više.

Nisam bilo kakvo krilo, imam određeni rejting, sve što sam u karijeri ostvario, ostvario sam svojim trudom i, bit ću iskren, očekivao sam malo više od toga da budem na tribini. No, dobro, to je samo detalj u dobroj priči. Preživio sam i sretan sam što se imam priliku vratiti u Zagreb, nadam se i igrati Ligu prvaka i pokazati da još imam puno ambicija i da mogu odlično igrati rukomet”, dodao je.