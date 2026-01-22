Kuzmanović: Nije ovo nepoznata situacija, to je tako na turnirima

Podijeli :

Za hrvatske rukometaše sutra počinje drugi krug utakmicom protiv Islanda.

Hrvatska ne prenosi niti jedan bod nakon teškog poraza od Švedske 33:25, a sada će svaka utakmica biti finale za naše rukometaše. Zna to i Dominik Kuzmanović koji je najavio sutrašnji ogled.

“Čeka nas Island, to je manje-više ista momčad od prošle godine, znamo za koga se pripremamo”, započeo je Kuzmanović pa nastavio:

“Trebamo zaboraviti što je sve bilo protiv Švedske jer nije bilo dobro. Trebamo se pripremiti za Island, za nas sada kreće finale svaka utakmica.”

Nije to nepoznanica za Kuzmanovića i njegove suigrače…

“Nije ovo nepoznata situacija, to je tako na turnirima, i Danska je izgubila, događaju se takve stvari jer se igra puno utakmica. Nije lako izvući se, ali nema tu puno razmišljanja, treba pokušati zaboraviti poraz od Švedske, vratiti se u fokus, popraviti loše stvari i paziti da te te loše stvari ne povuku i ući najbolje u sljedeću utakmicu”, rekao je Kuzmanović pa zaključio:

“Sve su to vrhunski igrači, brzi, eksplozivni. Dobro igraju jedan na jedan i iz toga izvlače golove, to moramo kontrolirati. Morat ćemo braniti više otvorenih šuteva jer su nezgodni za čuvanje i nadam se da ćemo ih s našom obranom dovesti ih u situacije gdje oni puno griješe, a sebe dovesti u tranziciju i u neke lakše golove. Oni su dobro raspodijeljena momčad i prijete sa svih pozicija. Imaju jako dobrog golmana. Nisu nam nepoznanica, suočili smo se s tim prošle godine i sutra bismo trebalo biti najbolji što možemo biti.”