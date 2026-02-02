Kako će Danci proslaviti još jedno zlato? Idu na palačinke

Podijeli :

Guliver image

Rukometaši Danske treći put u povijesti postali su europski prvaci nakon što su u finalu EP-a u Herningu pobijedili Njemačku sa 34:27.

Danska je 14 godina čekala europsko zlato nakon što je posljednji put slavila 2012. u Srbiji. Odabranici Nikolaja Jacobsena tako su spojili olimpijsko (2024), svjetsko (2025) i europsko zlato (2026).

POVEZANO Danska je nezaustavljiva: U finalu Eura svladala je Njemačku i drži sve titule u svijetu rukometa! VIDEO / Brončani rukometaši se vratili u Hrvatsku, pogledajte doček na aerodromu

Danci će organizirati veliko slavlje u glavnom gradu Kopenhagenu, piše TV2. Bus s danskim rukometašima će se gotovo četiri sata voziti kroz Kopenhagen prije velikog slavlja na glavnom trgu.

Ono što je zanimljivo je da će reprezentativci peći palačinke i onda ih dijeliti navijačima.

To je tradicija iz 1928. godine kada je belgijski kralj Albert I. stigao u Dansku. Tom je prilikom jedan kuhar smislio novu slasticu za koju je mislio da bi se mogla svidjeti Belgijcu koji je obožavao vafle.

Kralj je bio toliko oduševljen palačinkama da se od tada u Gradskoj vijećnici poslužuju stranim dužnosnicima, nagrađivanim umjetnicima i danskim sportašima nakon velikih uspjeha.