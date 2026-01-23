UŽIVO

UŽIVO / Hrvatska – Island 29:27 Hrvatska ima +2 nešto više od minute prije kraja

Rukomet 23. sij 202614:07 > 17:12 0 komentara
(AP Photo/Darko Bandic) via Guliver Image

Od 15 sati i 30 minuta u Malmou Hrvatska otvara drugi krug EHF Europskog prvenstva. Izabranici Dagura Sigurdssona igraju protiv Islanda koji je u drugi krug prošao sa svim pobjedama što znači da su prenijeli dva boda. Hrvatska je zbog poraza od Švedske ostala bez bodova pa im je utakmica s Islandom ključna u borbi za prolazak u polufinale.

17:11

Timeout Sigurdssona

Hrvatski izbornik pozvao je minutu odmora kako bi pripremio napad za +4 manje od dvije minute prije kraja. 

17:10

+3 za Hrvatsku

Sretan gol za Hrvatsku. +3 je i nakon toga Kuzmanović obranio ključnu loptu. Napad Hrvatske za +4. 

17:08

SLAVIĆ BRANI SEDMERAC

Slavić ulazi na gol kako bi pokušao obraniti sedmerac. U tome je i uspio. Hrvatska ima napad za +3. 

17:06

Isključenje za Mamića

Drugo isključenje za Mamića. Četiri i pol minute do kraja Hrvatska ima 27:25. 

17:05

Sedmerac za Hrvatsku

Glavaš nije zabio gol, ali je Hrvatska dobila sedmerac koji je realizirao Šoštarić.

17:03

Deseti sedmerac za Island

Dvojbena odluka Španjolaca

17:00

Obranila se Hrvatska

Nisu uspjeli Islanđani doći na -1. Hrvatska ima napad za +3 i mirnoću. 

16:59

Timeout Islanda

Trener Islanda zvao je minutu odmora. Ruka je podignuta i Island ima samo jedno dodavanje. Hrvatska se mora obraniti.

16:57

Važan gol Raužana

Hrvatska je ponovno na +2 osam minuta prije kraja. 

16:56

Novi sedmerac za Island

Ovaj put ne može obraniti Kuzmanović.

