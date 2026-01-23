UŽIVO / Hrvatska – Island 29:27 Hrvatska ima +2 nešto više od minute prije kraja

Od 15 sati i 30 minuta u Malmou Hrvatska otvara drugi krug EHF Europskog prvenstva. Izabranici Dagura Sigurdssona igraju protiv Islanda koji je u drugi krug prošao sa svim pobjedama što znači da su prenijeli dva boda. Hrvatska je zbog poraza od Švedske ostala bez bodova pa im je utakmica s Islandom ključna u borbi za prolazak u polufinale.
Timeout Sigurdssona
Hrvatski izbornik pozvao je minutu odmora kako bi pripremio napad za +4 manje od dvije minute prije kraja.
+3 za Hrvatsku
Sretan gol za Hrvatsku. +3 je i nakon toga Kuzmanović obranio ključnu loptu. Napad Hrvatske za +4.
SLAVIĆ BRANI SEDMERAC
Slavić ulazi na gol kako bi pokušao obraniti sedmerac. U tome je i uspio. Hrvatska ima napad za +3.
Isključenje za Mamića
Drugo isključenje za Mamića. Četiri i pol minute do kraja Hrvatska ima 27:25.
Sedmerac za Hrvatsku
Glavaš nije zabio gol, ali je Hrvatska dobila sedmerac koji je realizirao Šoštarić.
Deseti sedmerac za Island
Dvojbena odluka Španjolaca
Obranila se Hrvatska
Nisu uspjeli Islanđani doći na -1. Hrvatska ima napad za +3 i mirnoću.
Timeout Islanda
Trener Islanda zvao je minutu odmora. Ruka je podignuta i Island ima samo jedno dodavanje. Hrvatska se mora obraniti.
Važan gol Raužana
Hrvatska je ponovno na +2 osam minuta prije kraja.
Novi sedmerac za Island
Ovaj put ne može obraniti Kuzmanović.
