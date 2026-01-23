UŽIVO / Hrvatska – Island 29:27 Hrvatska ima +2 nešto više od minute prije kraja

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic) via Guliver Image

Od 15 sati i 30 minuta u Malmou Hrvatska otvara drugi krug EHF Europskog prvenstva. Izabranici Dagura Sigurdssona igraju protiv Islanda koji je u drugi krug prošao sa svim pobjedama što znači da su prenijeli dva boda. Hrvatska je zbog poraza od Švedske ostala bez bodova pa im je utakmica s Islandom ključna u borbi za prolazak u polufinale.