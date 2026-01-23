Sjajne vijesti za Hrvatsku: Švicarska i Mađarska remizirale u dramatičnoj utakmici Europskog prvenstva

Podijeli :

U drugoj utakmici hrvatske skupine na Europskom prvenstvu u rukometu susrele su se reprezentacije Švicarske i Mađarske. Trebala je to biti izjednačena utakmica, a iako je većinu susreta Švicarska vodila s velikom razlikom, susret je na kraju završio remijem od 29:29.

Već su u prvom poluvremenu Švicarci napravili veliku prednost u odnosu na Mađare. Švicarska je nakon prvih 30 minuta vodila 20:14, a ta prednost narasla je i do +7 (25:18). Tada ipak Mađarska radi seriju 6:0 te dolaze na -1 od Švicaraca. Uspjela se Švicarska još jednom odvojiti na +4, ali je Mađarska novom velikom serijom (5:0) preokrenula na 29:28, što im je bilo prvo vodstvo nakon 2:1.

Na kraju je susret završio remijem od 29:29 što ide na ruku Hrvatskoj, ali i ostalim ekipama u grupi. Naime, Švicarska i Mađarska iz prve grupe nisu prenijeli nijedan bod pa su ovim remijem došli samo do jednog boda te su na dnu glavne skupine.

U drugom kolu Švicarci igraju s Hrvatskom koju su u studenom porazili s 30:28. Unatoč tome, Hrvatska bi trebala biti favorit u nedjeljnom susretu. Osim tog dvoboja, u drugom kolu Švedska će igrati protiv Islanda, a Mađarska protiv Slovenije.

Hrvatska s tri pobjede najvjerojatnije prolazi u polufinale Europskog prvenstva. U drugoj skupini nalaze se aktualni olimpijski i svjetski prvaci Danska, aktualni europski prvaci Francuska te jake reprezentacije kao što su Španjolska, Norveška, Portugal i Njemačka. Tamo je na vrhu s četiri boda Njemačka koja je u pripremnim utakmicama pred Euro dva puta pobijedila Hrvatsku (32:29, 33:27).