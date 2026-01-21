Hrvatski rukometaš koji ne igra na Euru zbog ozljede potpisao za Vardar

Podijeli :

JustPictures.ch ManuelxWinterberger

Hrvatski rukometaš Leon Ljevar (24) od sljedeće sezone igrat će za makedonski Vardar.

Lijevi vanjski trenutno je član ljubljanskog Slovana, a s Vardarom, kojeg s klupe vodi proslavljeni hrvatski reprezentativac Ivan Čupić, potpisao je dvogodišnji ugovor.

“Veoma mi je drago i čast što sam potpisao za Vardar. Svi znamo kakvu povijest ima i drago mi je što imam priliku biti dio takvog kluba. Radujem se igranju u Vardaru i nadam se da ću pomoći ekipi da ostvari sve zacrtane ciljeve”, poručio je Ljevar prilikom predstavljanja.

Podsjetimo, Ljevar je prije početka turnira doživio rupturu medijalnog meniskusa. Završio je na operaciji te se nalazi na rehabilitaciji.