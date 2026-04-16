Hrvatske rukometašice saznale svoje suparnice na Europskom prvenstvu

Podijeli :

xGrantxHubbsx via Guliver Image

Održan je ždrijeb za Europsko rukometno prvenstvo koje će se krajem godine igrati u Češkoj, Rumunjskoj, Poljskoj, Slovačkoj i Turskoj.

Norveška, branitelj naslova, igrat će preliminarnu fazu u Cluj-Napoci, gdje će im protivnice biti domaća Rumunjske, Švicarske i Sjeverne Makedonije.

Reprezentacija Francuske ponovno će igrati u skupini s Poljskom, kao i na prethodnom prvenstvu, a njihovi susreti održat će se u Katowicama. U toj skupini nalaze se još Farski Otoci i Ukrajina.

Švedska i Srbija, koje su se već susrele u kvalifikacijama, ponovno su izvučene u istu skupinu, zajedno s Njemačkom i domaćinom Slovačkom.

Svoj prvi nastup na velikom natjecanju imat će Grčka, ali odmah protiv zahtjevnog suparnika – aktualnih doprvakinja iz Danske. Ipak, imat će značajnu podršku s tribina jer će se utakmice njihove skupine igrati u Turskoj.

Reprezentacija Hrvatska nastupit će u skupini D u Brno, gdje će igrati protiv Nizozemske, Češke i Austrije.