Hrvatska remizirala sa Švicarskom u drugoj prijateljskoj utakmici

Eibner-Pressefoto MarcelxvonxFehrn via Guliver Image

Drugi prijateljski susret Hrvatske i Švicarske ovog tjedna završio je bez pobjednika. U ispunjenom Gradskom vrtu u Osijeku rezultat je bio 35:35. Podsjetimo, momčad Dagura Sigurdssona u prvom je dvoboju, odigranom u Zadru, slavila s uvjerljivih 34:26.

Dvoboj u Osijeku donio je veliku neizvjesnost u završnici. U posljednjoj minuti Filip Glavaš je nakon lijepe akcije hrvatskog napada pogodio za vodstvo 35:34. Ipak, Švicarci su uspjeli iskoristiti preostalo vrijeme, složiti posljednji napad i golom u zadnjoj sekundi postaviti konačnih 35:35.