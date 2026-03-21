Hrvatska remizirala sa Švicarskom u drugoj prijateljskoj utakmici

Rukomet 21. ožu 2026
Eibner-Pressefoto MarcelxvonxFehrn via Guliver Image

Drugi prijateljski susret Hrvatske i Švicarske ovog tjedna završio je bez pobjednika. U ispunjenom Gradskom vrtu u Osijeku rezultat je bio 35:35. Podsjetimo, momčad Dagura Sigurdssona u prvom je dvoboju, odigranom u Zadru, slavila s uvjerljivih 34:26.

Dvoboj u Osijeku donio je veliku neizvjesnost u završnici. U posljednjoj minuti Filip Glavaš je nakon lijepe akcije hrvatskog napada pogodio za vodstvo 35:34. Ipak, Švicarci su uspjeli iskoristiti preostalo vrijeme, složiti posljednji napad i golom u zadnjoj sekundi postaviti konačnih 35:35.

Švicarska se pokazala kao vrlo uporan protivnik, često napadajući sa sedam igrača. Hrvatska nije uspijevala stvoriti veću razliku, a obrambeno izdanje bilo je slabije nego u prvom susretu. U hrvatskim redovima najviše se istaknuo kapetan Ivan Martinović s osam pogodaka, dok je Filip Glavaš bio siguran s linije sedam metara, realiziravši sva četiri sedmerca i ukupno zabio pet golova. Kod Švicaraca je najbolji bio Samuel Zehnder s 11 pogodaka.

