Horvat sve dogovorio sa Zagrebom, ostaje za riješiti još jedan detalj

xgox via Guliver

Bivši izbornik Hrvatske i aktualni trener švicarskog Kadetten Schaffhausena, Hrvoje Horvat, postat će novi trener RK Zagreba.

Uskoro bi sve trebalo biti potvrđeno jer, kako doznaje Germanijak, nakon nekoliko dana intenzivnih pregovora, napokon je došlo do dogovora na obostrano zadovoljstvo.

Horvat bi trebao preuzeti klub od ljeta i pripremat ga za iduću sezonu s obzirom da je ova sezona za zagrebaše, barem u Europi, bila za zaborav.

Ostali su još neki detalji, od čega je najvažnije riješiti raskid ugovora s Kadettenom.

Zagreb će morati sigurno platiti određenu odštetu, između 50 i 100 tisuća eura, dođe li do uspješnog raskida ugovora jer – Švicarci su zadovoljni Horvatovim radom i nisu oduševljeni puštanjem svoga trenera godinu dana prije isteka ugovora.

U Zagrebu imaju velike planove za novu sezonu, dosad su stigli reprezentativci Zlatko Raužan i Diano Neris Ćeško, kao i slovenski golman Urh Kastelic, odnosno bjeloruski pivot Matvej Barbašinski. Marin Jelinić je dogovoren, ali tek od ljeta 2027. godine, odnosno kad mu istekne ugovor s Pick Szegedom.