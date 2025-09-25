Filip Glavaš nakon poraza: ‘Presudile su nam tehničke greške, a Nielsen je bio čudesan’

Podijeli :

xxGoranxMehkekx/xCROPIXx

Rukometaši Zagreba pretrpjeli su poraz od Barcelone 32:25 u trećem kolu Lige prvaka, odigranom u Areni Zagreb. Ovo je treći uzastopni poraz hrvatskog prvaka u aktualnoj sezoni, dok je Barcelona upisala drugu pobjedu, kontrolirajući cijelu utakmicu bez da je ikada bila u zaostatku.

Za Zagreb su najefikasniji bili Luka Lovre Klarica sa šest i Filip Glavaš s pet pogodaka, dok je rezervni vratar Haris Suljević zabilježio osam obrana. Zagrebaši su ostali na dnu ljestvice bez osvojenog boda, a sljedeću priliku za bodove imat će 9. listopada kada gostuju kod PSG-a.

“Još sam vruće glave… Mislim da su nam tehničke pogreške presudile, a i Nielsen je bio čudesan, imao je 20 ili više obrana. Pozitivan detalj iz utakmice je publika koja nas je došla podržati, mislim da bi bilo i gore da nije bilo njih. Treba analizirati utakmicu i izvući nešto pozitivno. Sada idemo kod Maraša u goste, igramo protiv PSG-a u Parizu, isto jako težak protivnik”, rekao je nakon utakmice Filip Glavaš.