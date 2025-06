Europski rukometni velikan za vratarski par želi dvojicu Hrvata?!

Podijeli :

Njemački rukometni velikan Magdeburg, koji posljednjih godina niže vrhunske rezultate na domaćoj i europskoj sceni, ozbiljno cilja hrvatsko tržište – i to na golmanskoj poziciji.

Nakon što su se ranije ponovno pojavile informacije o interesu za Dominika Kuzmanovića (22), aktualnog reprezentativnog vratara koji trenutno brani za Gummersbach, sada stižu i vijesti da je dogovoren dolazak još jednog hrvatskog talenta – Mateja Mandića (23), čuvara mreže Zagreba.

Prema pisanju Handball Worlda i informacijama agenta Hena Livgota, Mandić bi se Magdeburgu trebao pridružiti u ljeto 2026. godine, kao zamjena za Sergeya Hernandeza koji tada prelazi u Barcelonu. Taj potez dolazi nakon što je Mandić ove sezone upravo protiv Magdeburga briljirao s 22 obrane u pobjedi Zagreba u Ligi prvaka, čime je dodatno skrenuo pozornost na sebe.

Magdeburg je 2023. godine osvojio titulu europskog prvaka, prošle sezone je uzeo duplu krunu u Njemačkoj, a ove je ponovno u Final Fouru Lige prvaka. Stoga ne čudi da želi osigurati kontinuitet na golu dovođenjem mladih, perspektivnih vratara.

Iako se sada čini da će Mandić imati jasniju budućnost u Magdeburgu, interes za Kuzmanovića nije zamro. Problem za sada predstavlja njegov dugoročni ugovor s Gummersbachom (do 2028.), ali Magdeburg ga i dalje pomno prati. Ipak, s obzirom na to da Nikola Portner, drugi golman Magdeburga i aktualni švicarski reprezentativac, ima ugovor do 2027., malo je vjerojatno da će se hrvatski dvojac Kuzmanović – Mandić u klubu spojiti prije tog datuma.

No, u perspektivi – ne isključuje se mogućnost da Magdeburg, uz strpljenje i planiranje, u budućnosti zaista složi golmanski tandem iz hrvatske reprezentacije, sastavljen od vršnjaka koji su zajedno prošli sve mlađe uzraste i polako stasavaju u ozbiljne europske igrače.