Europska liga u Zagrebu: Rukometašice Lokomotive ponovno bolje od Švicarki

Rukometašice Lokomotive plasirale su se u grupnu fazu Europske lige svladavši i u drugom susretu u Zagrebu švicarsku Amictiu s 26-25 (15-11).

U prvom dvoboju u subotu u dvorani u Jelkovcu Lokomotiva je slavila s 28-22.

Paula Posavec s osam golova i Ana Malec s pet predvodle su Lokosice, dok je kod Švicarki najbolja bila Kim Erni (8).

Trener Lokomotive Silvio Ivandija ni u jednom trenutku nije bio zabrinut za konačan ishod.

“Opet smo u prvom poluvremenu trebali otići na osjetniju razliku pogodaka, ali ‘uprskali’ smo nekoliko udaraca na prazan gol. No, rezultat nije bio upitan ni u jednom trenutku, a naročito ne naš prolazak dalje”, rekao je i dodao:

“Njihov napad sedam na šest je dosta iscrpljujuć za našu obranu, one su to dobro uigrale i na tome im treba čestitati, no možda bi one odustali od takvog načina igre da smo mi postigli sve pogotke na prazna vrata koje smo trebali. Svojim curama mogu samo čestitati jer su mi ovu polusezonu učinile možda i najljepšom u trenerskoj karijeri. Imamo sve pobjede u prvenstvu uz fenomenalnu gol-razliku i uspjeli smo se kvalificirati u Europsku ligu. Za sve drugo ima vremena. Reprezentativke su već od ponedjeljka u pogonu, a ostale cure će dobiti malo odmora.”