Duvnjak ljutit i brutalno iskren: ‘To me boli, ponekad ostanem bez riječi’

Podijeli :

xEibner-Pressefotox xRolandxSippex via Guliver

Legendarni hrvatski rukometaš Domagoj Duvnjak ne krije razočaranje stanjem u njemačkom klubu.

Duvnjak je otvoreno progovorio o problemima THW Kiela koji bi treću sezonu zaredom mogao ostati bez nastupa u Ligi prvaka.

“Imam osjećaj da možemo pobijediti bilo koju momčad – Ali i izgubiti od bilo koga”, poručio je Duvnjak, jasno opisavši najveći problem svoje momčadi, prenosi Bild.

Kaže da su sjajne predstave protiv Magdeburga i Flensburga prečesto poništene neshvatljivim kiksovima protiv Eisenacha, Gummersbacha i Stuttgarta.

“To me boli jer nam nedostaje kontinuitet. Ponekad ostanem bez riječi. Imam osjećaj da svaka momčad koja dođe ovdje misli da ima šansu. To boli. Često loše ulazimo u utakmice, govor tijela, zalaganje i stav nisu onakvi kakvi bi morali biti”, priznaje 37-godišnji Duvnjak.

Psebno ga je pogodio remi protiv Eisenacha 30:30, i to pred punom dvoranom.

“Protiv Eisenacha je arena bila rasprodana, bilo je 10.000 gledatelja. Oni su zaslužili više. Takve utakmice događaju nam se puno prečesto.”

Poručio je i da u Kielu standardi moraju biti drukčiji.

“Naš govor tijela i ono što pokazujemo na terenu moraju biti potpuno drukčiji. Igranje pod pritiskom ovdje je normalna stvar.”

Za oscilacije u igri nema objašnjenje.

“Teško mi je to objasniti. Možda je riječ i o strahu od neuspjeha. Svaki igrač mora znati da se ovdje igra pod pritiskom. To je normalno. Za mene je privilegij igrati za ovaj klub.”

Nada za plasman u Ligu prvaka još postoji, ali Duvnjak poručuje:

“Ne volim te kalkulacije. Ostalo je još osam utakmica i u nedjelju moramo pobijediti. Moramo ići utakmicu po utakmicu, iako to zvuči kao izlizan odgovor. To je realnost. Sve drugo nema smisla.”

KIel u četvrtfinalu Europske lige igra protiv Nexea iz Našica.

“Nadam se da možemo doći do Final Foura Europske lige. Tada bismo imali još 12 utakmica do kraja sezone. Moramo podignuti razinu i pokazati drukčije lice nego protiv Eisenacha.”

