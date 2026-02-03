Danski mediji: Hrvatska je treće mjesto proslavila kao da je osvojila zlato

Podijeli :

Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Mnogobrojni građani u Zagrebu su dočekali hrvatske rukometaše koji su osvojili broncu na Europskom prvenstvu.

Pun zagrebački Trg bana Josipa Jelačića dočekao je jučer rukometaše.

Scene dočeka i baklji na glavnom zagrebačkom trgu brzo su obišle svijet, a danski mediji čija je reprezentacija osvojila zlato raspisali su se i o dočeku Hrvata.

“Hrvatska je treće mjesto proslavila kao da je osvojila zlato. More ljudi izašlo je na ulice i pozdravilo rukometaše. Definitivno su scene puno luđe nego u Kopenhagenu”, napisao je između ostalog danski TV2.