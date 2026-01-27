Danci ispisali povijest europskog rukometa

Iako Danska i Njemačka imaju po šest bodova, a Francuska četiri, Danci su kolo prije kraja osigurali prolaz jer su bolji u međusobnim susretima s oba konkurenta.

Nijemci nestali u drugom dijelu, pobjeda moćnog danskog stroja vrijedna polufinala

Time su Danci postavili novi rekord EP-a s ukupno 11 polufinala u povijesti.

Prestigli su Španjolsku (10), dok Hrvatska ima 9, a Švedska i Francuska po 8 polufinala.