Danci ispisali povijest europskog rukometa

Rukomet 27. sij 20268:29 0 komentara
xLobeca JanxKirschnerx via Guliver

Rukometaši Danske, aktualni olimpijski i svjetski prvaci, izborili su polufinale Europskog prvenstva pobjedom protiv Njemačke 31:26 u 3. kolu drugog kruga u Herningu.

Iako Danska i Njemačka imaju po šest bodova, a Francuska četiri, Danci su kolo prije kraja osigurali prolaz jer su bolji u međusobnim susretima s oba konkurenta.

Time su Danci postavili novi rekord EP-a s ukupno 11 polufinala u povijesti.

Prestigli su Španjolsku (10), dok Hrvatska ima 9, a Švedska i Francuska po 8 polufinala.

