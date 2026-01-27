Danci ispisali povijest europskog rukometa

Rukometaši Danske, aktualni olimpijski i svjetski prvaci, izborili su polufinale Europskog prvenstva pobjedom protiv Njemačke 31:26 u 3. kolu drugog kruga u Herningu.
Iako Danska i Njemačka imaju po šest bodova, a Francuska četiri, Danci su kolo prije kraja osigurali prolaz jer su bolji u međusobnim susretima s oba konkurenta.
Time su Danci postavili novi rekord EP-a s ukupno 11 polufinala u povijesti.
Prestigli su Španjolsku (10), dok Hrvatska ima 9, a Švedska i Francuska po 8 polufinala.
Tablice omogućuje Sofascore
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!