Danci doživjeli šokantan poraz na Euru pa otkazali i trening

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Domaćin Danska, jedan od glavnih favorita Europskog prvenstva i višegodišnji vladar svjetskog rukometa, izgubila je od Portugala 31:29 u utakmici za prvo mjesto skupine B. Portugalci su hrabrom i smirenom igrom izborili pobjedu te u drugi krug prenijeli vrijedna dva boda.

Portugal je odigrao jednu od najboljih utakmica u svojoj povijesti, agresivno i brzo, uspješno parirajući moćnoj Danskoj. Ključnu ulogu imala su braća Costa – Francisco i Martim koji su postigli po devet pogodaka. Na drugoj strani istaknuo se Mathias Gidsel s osam golova, no to nije bilo dovoljno da spriječi šokantan poraz domaćina.

Dok Portugal u drugi krug ulazi s dva boda, Danska će ga, na opće iznenađenje, započeti bez ijednog.

Danski izbornik Nikolaj Jacobsen u razgovoru za TV2 otkrio je da u srijedu neće trenirati.

“Odlučili smo danas ne trenirati i umjesto toga provesti vrijeme analizirajući stvari, kako utakmicu protiv Portugala, tako i igru Francuske. Više vremena posvećujemo razgovoru i analizi nego radu u dvorani. Utakmica protiv Portugala bila je vrlo teška, a čeka nas iznimno fizički zahtjevan susret, pa je cilj pronaći dodatnu fizičku snagu za ono što slijedi”, poručio je Jacobsen.