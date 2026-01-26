Danac probudio inat u hrvatskim rukometašima, pogledajte kako se motiviraju u hotelu

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Hrvatski rukometaši pripremaju se za Sloveniju, a jedna objava ih je dodatno motivirala...

Objava Rasmusa Boysena, bivšeg danskog rukometaša koji je danas najpoznatiji rukometni analitičar, a koji je Hrvatsku svrstao na dno, odnosno proglasio ih ‘razočarenjem’, probudilo je inat u Sigurdssonovoj momčadi.

Na tu temu osvrnuo se i Mirza Džomba.

“Pa svi dolaze i bace po jednu pikado strelicu u taj članak kad dolaze na doručak, ručak i večeru.”

Švedski novinar Johan Flinck objavio je sliku koja je postala viralna, odnosno koja motivira Sigurdssonove izabranike.