Červar za SK najavio finale: ‘Zlato nam je na dlanu, u Oslo treba ići po pobjedu’

Hrvatska će ovo Svjetsko rukometno prvenstvo pamtiti na najbolji i najljepši mogući način. Prošla je u finale i ostvarila minimalan uspjeh, a to je osvajanje srebra. Međutim, ono najvažnije je da smo u finalu nakon dugih 16 godina.

Legendarni Lino Červar je u dva navrata bio izbornik Hrvatske, a u razgovoru za Sportklub analizirao je još jednu odličnu predstavu naših rukometaša. Dotaknuo se činjenice da ćemo osvojiti medalju, Dagura Sigurdssona, Domagoja Duvnjaka i Dominika Kuzmanovića.

Hrvatska se plasirala u finale Svjetskog prvenstva (u polufinalu svladala Francusku 31:28). Kako ste vidjeli sinoćnji veliki rukometni klasik u Areni Zagreb?

“Mogu samo dati najveću pohvalu, komplimente i zadovoljstvo. Ne znam što bih sve mogao reći s obzirom da nitko nije ostao ravnodušan nakon naše sinoćnje predstave. Mislim da je to bio fantastičan prikaz našeg rukometa. To je dokaz da smo mi još uvijek u vrhu svjetskog rukometa i da nismo zaboravili igrati rukomet. Bilo je divno gledati našu reprezentaciju, koja je sa borbom, entuzijazmom i jedinstvom potpuno zasluženo pobijedila favoriziranu Francusku.”

Poslije čak pet godina čekanja imamo medalju, a zadnju osvojili smo još na Euru 2020. godine. Minimalno smo drugi, ali sigurno ćemo se boriti za prvo mjesto i zlato.

“Da, ali u Oslo treba ići po pobjedu. Mislim da nam je zlato na dlanu jer smo sinoć pokazali kako imamo obranu i sustav, a obrana u rukometu je najvažnija. Vidjeli smo Francusku, koja je sastavljena od vrhunskih igrača. Međutim, bila je bespomoćna. Znate da iz dobre obrane ide tranzicija i to smo pokazali. Mislim da u Oslu nemamo nikakav strah i dobro je da ćemo imati više odmora te se pripremiti za finale. Ovo da nam je zlato na dlanu jest da sam vidio sve pretpostavke, koje čine pobjednika. Ja sam optimist te idemo čvrsto, ponizno, samouvjereno i sa puno samopouzdanja jer mislim da imamo sve mogućnosti za pobjedu.”

U ovih godinu dana Sigurdsson je napravio stvarno veliki rezultat. Poslije ispadanja sa Olimpijskih Igara, odveo je Hrvatsku do samog kraja Svjetskog prvenstva.

“Sigurno mu treba dati priznanje, ali i cijeloj reprezentaciji te svima njima koji su pomogli. O tome ne treba ništa drugo reći jer to je zaista veliki uspjeh. Naravno da sam jako zadovoljan zbog sustava, koji forsiramo u 21. stoljeću. To je da imamo svoj pristup, a tiče se obrane 5-1 koja se opet pokazala kao dobitna te da je moderna i suvremena. Sve drugo što igra cijeli svijet je obrana 6-0, koja je plitka, reaktivna i spora. Uvjeren sam da će se rukomet promijeniti i da će se ljudi naviknuti na dublju zonu, koja je jako primjenjiva. Mislim da je obrana 6-0 zastarjela i drago mi je da se 5-1, koja nam je donijela puno medalja njeguje te neka bude naša obrana. Ako se mala Hrvatska želi suprotstaviti daleko moćnijim reprezentacijama sa velikim brojem igrača, to može samo sa inovativnosti. Mislim da je ta obrana inovativna jer drugi igraju slično sa 5-1, ali nitko nema glavnu, specifičnu i sustavnu obranu kao Hrvatska. Mislim da je to jako dobro za budućnost našeg rukometa.”

Kako vam se čini njegov rad?

“Pozitivan je i sada ima rezultat. Idemo po zlato i uvijek moramo gledati da je ovo zajednički uspjeh svih nas, a nikada nisam poštovao pojedinca koji je jači od tima. Mi smo sinoć bili kao tim, uključujući njega, igrače, fizioterapeute i oni koji su bili blizu klupe. Ova pobjeda je pobjeda našeg tima sa hrvatskim modelom igre. Za mene to je bio jedan veliki rezultat i na njega nitko neće ostati ravnodušan. Svi, koji volimo rukomet smo sretni i zadovoljni.”

Duvnjak će se od reprezentativne karijere oprostiti na dostojanstven način, odnosno sa medaljom.

“On će zaključiti karijeru, ali mislim da će uvijek biti tu u bilo kojoj ulozi zato što je potreban te zato što ima pozitivne stavove prema sportu i životu. Odlikuje ga jedna velika posvećenost prema hrvatskom dresu, a na Euru 2008. godine uveo sam ga u reprezentaciju. Mislim da ga trebamo na nekoj funkciji jer je primjer i uzor mladim igračima. On je jako prihvaćen u reprezentaciji i mislim da će kao takav još dugo ostati oko reprezentacije.”

Nastupao je protiv Francuza. Iako nije zabio gol, upisao je jednu asistenciju i dao svoj doprinos u ovoj pobjedi.

“On je već pridonio sa svojim prisustvom. Igrao je na klupi, bodrio igrače i surađivao sa izbornikom. Mislim da je zaista pozitivan duh reprezentacije. Sjećam se zadnje medalje iz Stockholma, a tamo je bio među najboljim igračima i zajedno sa Karačićem zapravo najviše vukao za Hrvatsku.”

Kuzmanović je bio odličan na golu (upisao 15 obrana).

“To je u redu, ali gledam drugu činjenicu koja je jako važna i prošla pored radara. To je vanjska linija, koja je najvažnija u rukometu. Golman i svi ostali igrači su važni, ali raduje me da je na vanjskoj poziciji bio Srna koji je fantastično odigrao. Tu su bili Martinović i Maraš te Kuzmanović na golu. To je fantastično jer glavni igrači bili su na ključnim pozicijama. To je ono što nam daje poticaj za dalje. Svi, koji misle drugačije je pogrešno. Naš klupski rukomet moramo jačati sa našim igračima, a kupovina stranaca je nepotrebna jer to sigurno ne nosi dobrobit. Moramo se što prije osloniti na naše igrače i što prije oživjeti sredine poput Metkovića, Rijeke, Osijeka, Pule. Mi moramo oživjeti klubove i ne smijemo dopustiti da se ugase klubovi. Ovaj rezultat reprezentacije sigurno će okrenuti mnogo djece prema rukometu jer to je predivan sport. To moramo njegovati, a samo uspjeh reprezentacije može popularizirati sport u zemlji.”