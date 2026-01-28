Ćavar za SK: Volio sam igrati napad, ali bit ću dosadan, samo jedna stvar donosi medalju

Podijeli :

Ponajbolji hrvatski rukometaš svih vremena, naš kolega komentator, otkrio je svoja razmišljanja Petru Čondiću u Jutru na SK.

Hrvatska rukometna reprezentacija je nakon srebra na SP-u prošle godine u prigodi da se još jednom bori za medalju. Naši rukometaši svoju posljednju utakmicu u II krugu igraju protiv Mađarske u 18 sati. Nećemo se ovdje baviti kalkulacijama, jer ih je previše. Dojmove o trenutnom stanju Hrvatske otkrio nam je Patrik Ćavar.

Kakvi su prvi dojmovi nakon posljednjih 24 sata. Prije dvoboja sa Slovenijom nismo ovisili sami o sebi, do trenutaka kada je odluka u našim rukama, možemo u polufinale kao pobjednik grupe?

“Imamo čistu situaciju, moramo dobiti Mađarsku koja je izgubila sve izglede. Mi smo favoriti protiv Mađarske, ali moramo biti oprezni jer smo vidjeli na turniru već neke reprezentacije kada su rasterećene odigraju najbolju utakmicu – počeo je Patrik Ćavar, te se vratio na ogled protiv Slovenije: “Po meni to je bila naša najbolja utakmica, najzrelija. Obrana nam je donijela pobjedu, Mandić u prvom poluvremenu, Kuzmanović u drugom. Obrana čvrsta u kontaktu, zona dobra, ovo je Hrvatska kakvu želimo gledati u nastavku prvenstva.”

Slovenija je imala tri sedmerca, imala prigodu, što je po vama bilo ključno u pripremi utakmice s obzirom na to da je Slovenija napadački bila sjajna dosad?

“Island je uputio jedan šut izvana protiv nas. Slovenija je jako malo golova zabila izvana. Zasluga ide ponavljam našim obrambenim igračima. Slovenija je izjednačila, svi smo postali živčani, ali uz par obrana i u tim trenucima nas je povukao Tin Lučin. David Mandić je odigrao najbolju svoju utakmicu na turniru.

Imamo problema s ozljedama, ali se pokazalo da imamo i širok kadar?

“Jako je bitno da imamo Lučina koji kože pokriti poziciju sva tri beka, ima dobar udarac i dobru suradnju s pivotom. Martinović i Klarica, pa i Maraš mogu igrati na srednjem, a iznimno je dobro što imamo kvalitetne šutere.”