Tragedija u obitelji našeg mladog svjetskog prvaka: Hitno se prikuplja pomoć

Ostalo 16. srp 202614:24 0 komentara
VK Jadran

Članovi splitskog Vaterpolskog kluba Jadran uputili su hitan apel javnosti i medijima kako bi pomogli obitelji svog mladog igrača, zlatnog hrvatskog reprezentativca Mihaela Mladinea.

Mihaelov otac, Ante Mladineo, doživio je teški moždani udar tijekom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te se trenutačno nalazi u komi. Kako bi se osigurao njegov hitan medicinski prijevoz u Hrvatsku i omogućio nastavak liječenja, obitelji su hitno potrebna financijska sredstva.

U nastavku u cijelosti prenosimo molbu i humanitarni apel VK Jadran:

“Poštovani prijatelji Kluba, obraćamo vam se s molbom za pomoć našem Mihaelu Mladineu, junioru VK Jadran i novom članu seniorske momčadi, koji je nedavno s hrvatskom U18 reprezentacijom osvojio naslov svjetskih prvaka u Portugalu.

Nažalost, Mihaelova obitelj prolazi kroz iznimno teško razdoblje. Njegov otac Ante doživio je moždani udar tijekom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te se trenutno nalazi u komi. Obitelj prikuplja sredstva kako bi omogućila njegov hitan medicinski prijevoz u Hrvatsku i nastavak liječenja.

Pozivamo sve koji su u mogućnosti da pomognu, sukladno svojim mogućnostima. Svaka donacija, kao i svaka podijeljena objava, znači puno obitelji u ovim teškim trenucima. Mihaelu, njegovoj obitelji i posebno Anti želimo puno snage i uspješan oporavak. Hvala svima na pomoći i podršci.”

Podaci za uplatu:

Primatelj: FRANE MLADINEO
IBAN: HR26 2402 0063 2137 5457 5

SWIFT/BIC: ESBCHR22

VK Jadran

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