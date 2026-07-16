Tragedija u obitelji našeg mladog svjetskog prvaka: Hitno se prikuplja pomoć

Članovi splitskog Vaterpolskog kluba Jadran uputili su hitan apel javnosti i medijima kako bi pomogli obitelji svog mladog igrača, zlatnog hrvatskog reprezentativca Mihaela Mladinea.
Mihaelov otac, Ante Mladineo, doživio je teški moždani udar tijekom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te se trenutačno nalazi u komi. Kako bi se osigurao njegov hitan medicinski prijevoz u Hrvatsku i omogućio nastavak liječenja, obitelji su hitno potrebna financijska sredstva.
U nastavku u cijelosti prenosimo molbu i humanitarni apel VK Jadran:
Nažalost, Mihaelova obitelj prolazi kroz iznimno teško razdoblje. Njegov otac Ante doživio je moždani udar tijekom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te se trenutno nalazi u komi. Obitelj prikuplja sredstva kako bi omogućila njegov hitan medicinski prijevoz u Hrvatsku i nastavak liječenja.
Pozivamo sve koji su u mogućnosti da pomognu, sukladno svojim mogućnostima. Svaka donacija, kao i svaka podijeljena objava, znači puno obitelji u ovim teškim trenucima. Mihaelu, njegovoj obitelji i posebno Anti želimo puno snage i uspješan oporavak. Hvala svima na pomoći i podršci.”
Podaci za uplatu:
Primatelj: FRANE MLADINEO
IBAN: HR26 2402 0063 2137 5457 5
SWIFT/BIC: ESBCHR22
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