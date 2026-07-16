Tragedija u obitelji našeg mladog svjetskog prvaka: Hitno se prikuplja pomoć

Mihaelov otac, Ante Mladineo, doživio je teški moždani udar tijekom boravka u Ujedinjenim Arapskim Emiratima te se trenutačno nalazi u komi. Kako bi se osigurao njegov hitan medicinski prijevoz u Hrvatsku i omogućio nastavak liječenja, obitelji su hitno potrebna financijska sredstva.

U nastavku u cijelosti prenosimo molbu i humanitarni apel VK Jadran: