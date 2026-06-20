Sekunde koje su ušle u povijest: Srušen je plivački svjetski rekord

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AP Photo/Matthias Schrader via Guliver

Kate Douglass postavila je u petak novi svjetski plivački rekord u disciplini 50 metara slobodno u finalu Tyr Pro elite serije u Indianapolisu u SAD-u s vremenom od 23.59 sekundi.

Svestrana Douglass, koja je na Olimpijskim igrama 2024. osvojila zlato u disciplini 200 metara prsno, za dvije stotinke sekunde poboljšala je prethodni svjetski rekord (23,61) koji je Sjöström plivala na svjetskom prvenstvu 2023. u Fukuoki.