Sekunde koje su ušle u povijest: Srušen je plivački svjetski rekord

Kate Douglass postavila je u petak novi svjetski plivački rekord u disciplini 50 metara slobodno u finalu Tyr Pro elite serije u Indianapolisu u SAD-u s vremenom od 23.59 sekundi.
Svestrana Douglass, koja je na Olimpijskim igrama 2024. osvojila zlato u disciplini 200 metara prsno, za dvije stotinke sekunde poboljšala je prethodni svjetski rekord (23,61) koji je Sjöström plivala na svjetskom prvenstvu 2023. u Fukuoki.
Douglass je postala prva Amerikanka u 40 godina koja drži svjetski rekord u najbržoj plivačkoj disciplini. Gretchen Walsh je završila druga s vremenom 23.78, petim najbržim vremenom ikad u toj disciplini.
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