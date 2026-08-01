Real u pripremnom susretu prosuo dva gola prednosti protiv Fiorentine

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xGonzalesxPhoto TommasoxFimianox via Guliver

Real Madrid i Fiorentina odigrali su 2:2 u prijateljskoj utakmici u austrijskom Klagenfurtu, u prvom pripremnom nastupu Kraljevskog kluba uoči nove sezone.

Momčad Josea Mourinha odlično je otvorila susret i već nakon 24 minute stekla dva pogotka prednosti. Endrick je u 12. minuti doveo Real u vodstvo, a mladi Alexis Ciria povisio je na 2:0.

Fiorentina se vratila u završnici prvog poluvremena preko Roberta Piccolija, dok je konačnih 2:2 u 58. minuti postavio Moise Kean. Talijanska je momčad u nastavku bila ravnopravan suparnik i uspjela izbjeći poraz protiv europskog velikana.

Za Real Madrid ovo je bio prvi ozbiljniji test u sklopu ljetnih priprema, tijekom kojih je Mourinho pružio priliku nekolicini mladih igrača i novih pojačanja. Fiorentina je, s druge strane, pokazala da u novu sezonu ulazi u dobroj formi, vrativši se nakon zaostatka od dva pogotka.