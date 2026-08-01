Berba medalja za Hrvatsku na Europskom prvenstvu: Nakon braće Sinković, i četverac do bronce!

Hrvatski četverac na pariće, kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja, osvojio je u subotu broncu na Europskom prvenstvu koje se održava u Vareseu.

Hrvatski je četvrerac do bronce došao s vremenom 5:40.40, ostavivši iza sebe rumunjsku posadu koja je bila četvrta s vremenom 5:40.64. Zlato su osvojili Nijemci (5:37.21), a srebro Poljaci (5:38.24).

Ranije su hrvatski olimpijci braća Valent i Martin Sinković osvojili brončanu medalju u dvojcu na pariće (6:08.35). Srpska posada koju čine Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojila je zlato s vremenom 6:04.45, dok su srebro osvojili Španjolci Caetano Xose Horta Pombo i Rodrigo Romero (6:06.22).

Također danas su u finalu B dvojca nastupili braća Patrik i Anton Lončarić koji su zauzeli zadnje mjesto s vremenom 6:37.79. U finalu C samca nastupio je i David Šain koji je bio treći s vremenom 7:10.53.