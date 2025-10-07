Džeko se emotivnom objavom oprostio od Halida: ‘Tvoj glas će zauvijek ostati dio naše duše’

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u 71. godini života.

Posljednje dane proveo je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, na Odjelu nefrologije. Krajem kolovoza otkazao je koncert u Gradačcu zbog zdravstvenih problema i početka rehabilitacije, a naknadno je otkriveno kako je hospitaliziran na Odjelu onkologije zbog problema s jetrom.

Od Halida Bešlića oprostio se i legendarni napadač bosanskohercegovačke reprezentacije Edin Džeko:

“Otišao je čovjek čiji je glas bio dio naših života. Halide, hvala ti za sve emocije, za pjesme uz koje smo rasli, voljeli i tugovali. Tvoj glas će zauvijek ostati dio naše duše. Počivaj u miru legendo, a porodici sabur”, napisao je Džeko na Facebooku.

