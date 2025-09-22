Šain se plasirao u četvrtfinale samaca na SP-u u Šangaju

Hrvatski veslač, 37-godišnji David Šain plasirao se u četvrtfinale samaca na Svjetskom prvenstvu u Šangaju.

Iskusni Šain , koji je bio član četverca na pariće koji je osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, u svojoj je kvalifikacijskoj skupini zauzeo peto mjesto s vremenom 6:53.91 minuta te je ukupno bio 18. od 30 veslača, a prolazak dalje izborilo je njih 24.

Nakon 1500 metara Šain je bio treći u svojoj skupini, no uslijedio je pad u završnici utrke.

Četvrtfinalne utrke na programu su u srijedu od 4.40 sati, a Šain će veslati u skupini s olimpijskim doprvakom Jevgenijem Zalatijem, Poljakom Cezaryjem Litkom, Estoncem Mihailom Kuštejnom, Rumunjem Mihaijem Chirutom te Novozelanđaninom Loganom Ullrichom.