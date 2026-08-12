Niko Sigur sve je bliži odlasku iz Hajduka, želi ga škotski velikan?

Podijeli :

Hajduk.hr / Robert Matić

Niko Sigur ponovno je privukao pažnju Celtica. Škotski velikan već neko vrijeme prati 22-godišnjeg Hajdukovog veznjaka, a u narednim danima moglo bi doći i do prvih konkretnijih kontakata sa splitskim klubom.

Sigur je cijelu profesionalnu karijeru proveo na Poljudu, iako je rođen u Britanskoj Kolumbiji te je za kanadsku reprezentaciju dosad upisao 22 nastupa. Celtic prati njegov razvoj već neko vrijeme, a prema pisanju Daily Recorda, glavni direktor Michael Nicholson uskoro bi mogao započeti pregovore s Hajdukom.

Garcia otkrio zašto Sigur nije igrao: ‘Nismo htjeli riskirati’ Bliži li se odlazak Sigura iz Hajduka? Nema ga u zapisniku za susret s Varaždinom

U škotskom klubu trenutačno rade i na realizaciji dva velika transfera. Mike Baur trebao bi stići iz Paderborna za približno devet milijuna eura, dok bi Haissem Hassan iz Real Ovieda Celtic trebao platiti oko deset milijuna eura.

Brendan Rodgers, međutim, želi dodatno pojačati vezni red. Jedan od razloga je neizvjesna situacija oko Arnea Engelsa, za kojeg bi Torino navodno mogao poslati ponudu od približno 20 milijuna eura.

Sigurova tržišna vrijednost procjenjuje se na četiri do pet milijuna eura. Njegov eventualni odlazak mogao bi biti značajan za Hajduk i zbog planova splitskog kluba vezanih uz prihode od transfera do kraja godine. Uz Sigura, među najvrjednijim Hajdukovim igračima na tržištu ističe se i Rokas Pukštas.

Kanadski veznjak nedavno je dobio i veliko priznanje izbornika Jesseja Marscha. Nakon utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Maroka, Marsch ga je izdvojio kao “najboljeg kanadskog igrača na terenu”.

Sigurova najveća prednost je njegova svestranost. Primarno može igrati na pozicijama šestice i osmice, ali po potrebi može zauzeti i mjesto desnog beka.

Iako interes za njega postoji i iz drugih klubova, Celtic bi mu mogao biti posebno privlačna opcija zbog kanadskog reprezentativnog suigrača Alistaira Johnstona, koji već nosi dres škotskog kluba.