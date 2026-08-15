Hribar ostao bez finala Europskog prvenstva na 50 metara slobodno

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Wojciech Szubartowski PressFocus NEWSPIX.PL --- newspix.pl via Guliver Image

Jere Hribar, 22-godišnji hrvatski plivač, nije se uspio plasirati u finale na 50 metara slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu nakon što je u polufinalu ukupno ostvario deseto vrijeme.

U jutarnjim kvalifikacijama Hribar je ukupno ostvario drugo najbolje vrijeme. Plivao je 21.62 čime je za 17 stotinki popravio dotad svoje najbolje vrijeme u karijeri na ovoj dionici.

U polufinalu je Hribar u svojoj skupini zauzeo četvrto mjesto s vremenom 21.77. Bolji su od njega bili Ukrajinac Vladislav Buhov s 21.51, Talijan Giovanni Guatti s 21.72 i Francuz Maxime Grousset s 21.76.

U drugoj skupini čak su šestorica plivača otišla ispod vremena hrvatskog plivača uključujući najbržeg Ukrajinca Nikitu Šeremeta koji je otplivao 21.38. Hribar ostaje u statusu rezerve za finale koje mu je promaklo za pet stotinki.

Hribar je aktualni europski prvak na 50 slobodno, ali u malim, 25-metarskim bazenima.

Hrvatski rekord na 50 slobodno i dalje drži Duje Draganja s vremenom 21.29.

Ranije tijekom prvenstva Hribar je zauzeo peto mjesto na 100 slobodno, a bio je dio štafete 4×100 slobodno koja je osvojila brončanu medalju.

U nastavku dana u polufinalu na 200 metara leptir nastupit će hrvatska plivačica Amina Kajtaz Pinjo.