Inter potvrdio dolazak engleskog reprezentativca

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Douglas DeFelice via Guliver Image

Inter je službeno objavio da je Djede Spence (26) novi igrač kluba. Engleski reprezentativac s Nerazzurrima je potpisao ugovor do ljeta 2031. godine, a na desnoj strani momčadi trebao bi naslijediti Denzela Dumfriesa, koji je karijeru nastavio u Real Madridu.

Talijanski velikan nije otkrio vrijednost transfera, no prema pisanju AS-a Tottenhamu će pripasti 31 milijun eura fiksne odštete, dok kroz bonuse može zaraditi dodatna četiri milijuna. Posao bi tako u konačnici mogao dosegnuti vrijednost od 35 milijuna eura. Spursi su pritom zadržali i 10 posto od eventualnog budućeg transfera engleskog braniča.

Spence u Milano stiže nakon vrlo dobre sezone, ali i nastupa na Svjetskom prvenstvu, gdje je bio važan dio engleske reprezentacije koja je osvojila brončanu medalju. Posebno su se isticali njegova brzina i mogućnost igranja na obje bočne pozicije u obrani.

Interov novi igrač već ima iskustvo igranja u talijanskom prvenstvu. U drugom dijelu sezone 2023./24. bio je na posudbi u Genoi te je za klub upisao 16 nastupa u Serie A.

Prije dolaska u Tottenham Spence je prošao akademiju Fulhama, nastupao za Middlesbrough, a najveći iskorak napravio je tijekom posudbe u Nottingham Forestu. Tamo je odigrao važnu ulogu u povratku kluba u Premier ligu.

Tottenham ga je doveo 2022. godine, no u prve dvije sezone nije uspio izboriti čvrstu poziciju u početnoj postavi. Zbog toga je odlazio na posudbe u Rennes, Leeds i Genou. Njegov se status promijenio tijekom sezone 2024./25., kada je postao jedan od važnijih igrača londonske momčadi.

Spence je s Tottenhamom prošle sezone osvojio i Europa ligu. Spursi su u finalu svladali Manchester United, čime su stigli do europskog trofeja.