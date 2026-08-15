17-godišnji igrač Slavena postao drugi najmlađi igrač s crvenim kartonom u HNL-u

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Foto: NK Slaven Belupo

U trećem kolu HNL-a na Aldo Drosini snage su odmjerile ekipe Istre 1961 i Slaven Belupo. Oba kluba su u prva dva kola ostali bez pobjeda pa im je treće kolo donijelo priliku za popravak.

Međutim, u trećoj minuti jednoj ekipi posao je postao znatno teži. Naime, nakon jednog kontranapada Filip Kutleša je srušio Nika Škafara Žužića i Patrik Kolarić pokazao je 17-godišnjem igraču Slavena crveni karton.

Time je igrač rođen 2009. postao drugi najmlađi igrač s crvenim kartonom u povijesti HNL-a.

Jedini mlađi od njega, kako javlja Ofenziva, bio je Robert Mudražija koji sada igra za Dinamo, a tada je crveni karton dobio u dresu Zagreba.

Za mladog Kutlešu tako drugi ovosezonski nastup nije protekao dobro, a još loša vijest je bio pogodak Škafara Žužića u 16. minuti, a u 35. minuti je Hamza Jaganjac pogodio za 2:0 Istre.