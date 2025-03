Dina Levačić napravila nevjerojatan pothvat: Preplivala je nevjerojatnu udaljenost

Podijeli :

Dina Levačić/Facebook

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić u nedjelju je napravila još jedan pothvat preplivavši završna 34 km rijeke Derwent na australskom otoku Tasmaniji, od mjesta New Norfolk do njenog ušća u Tasmansko more kod Hobarta.

Levačić je rijekom Derwent zaplivala u nedjelju u 3.41 sati ujutro po lokalnom vremenu, a na cilj kod Tasmanskog mosta u Hobartu je došla za sedam sati i 28 minuta.