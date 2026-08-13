Britancu i Čehinji zlata u dramatičnim završnicama u Parizu

U četvrtak su još zlatna odličja na Europskom prvenstvu u plivanju osvojili Britanac Filip Nowacki u utrci na 200 prsno te Čehinja Barbora Semanova na 200 slobodno.

Na 200 metara prsno vodila se velika borba između Nowackog i Nizozemca Caspara Corbeaua gdje je na kraju britanski plivač slavio s vremenom 2:07.70. Samo osam stotinki sporiji bio je Corbeau. Brončano odličje pripalo je Austrijancu Luki Mladenovicu s vremenom 2:08.91.

U finalu plivačica na 200 metara slobodno gotovo je cijelu utrku vodila Nizozemka Marrit Steenbergen koja se na kraju morala zadovoljiti srebrom. U završnici ju je prestigla Čehinja Barbora Semanova koja je slavila s 1:54.38, dok je Steenbergen bila druga s vremenom 1:54.65. Bronca je pripala Britanki Freyi Colbert koja je tu dionicu prošla za 1:55.81.

Ranije je Mađar Kristof Milak osvojio zlato na 100 metara leptir srušivši europski rekord s vremenom 49.48, a za svjetskim rekordom je zaostao tek tri stotinke.

U finalnoj utrci na 50 metara leđnim načinom za plivačice slavila je neuhvatljiva 19-godišnja Talijanka Sara Curtis koja je dan ranije u polufinalu postavila novi svjetski rekord od 26.63. U četvrtak u finalu plivala je još bolje, ostvarila je 26.56 i time uvjerljivo ugrabila zlatno odličje.