Braća Sinković i Lončarić plasirali se u polufinale SP-a u Šangaju

Hrvatski četverac u sastavu Patrik i Anton Lončarić te Martin i Valent Sinković pobjedom u svojoj kvalifikacijskoj skupini plasirao se u polufinale Svjetskog veslačkog prvenstva u Šangaju.

Aktualni europski doprvaci, braća Lončarić i Sinković pobijedili su s vremenom 5:59.89 minuta te tako za 25 stotinki nadmašili drugu Francusku, dok je treća ciljem prošla Italija sa 1.02 sekundi slabijim vremenom.

“Bilo je teško, ali tako je uvijek na otvaranju natjecanja. Znamo da možemo veslati puno bolje, ali pobjeda je tu i idemo dalje”, izjavio je Valent Sinković nakon ulaska u cilj.

“Sigurno možemo bolje, a i morat ćemo ako želimo biti u borbi za medalju. Nastavljamo s treninzima i u srijedu nas čeka polufinale”, dodao je Martin Sinković

Polufinalne utrke na rasporedu su 24. rujna, s početkom u 5.28 sati po hrvatskom vremenu, a Hrvatska je u skupini s posadama Ukrajine, SAD-a, Velike Britanije, Australije i Nizozemske. Prve tri posade iz polufinala plasirat će se u finale koji je na programu u petak.

Kasnije u ponedjeljak svoj prvi nastup u Šangaju imat će i David Šain u kvalifikacijama samca.