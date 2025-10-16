VIDEO / Aura Cup pratite na SK: ‘Tražimo novu kraljicu i princezu ritmičke gimnastike!’

Podijeli :

Od 17. do 19. listopada u zagrebačkom Košarkaškom domu Dražena Petrovića održat će se još jedno izdanje međunarodnog natjecanja u ritmičkoj gimnastici - Aura Cupa.

Novo izdanje jakog natjecanja su u našem Jutru SK najavile izbornica i trenerica GK Aura Nika Crevatini te seniorska reprezentativka Lua Cizel.

“Ove godine nema imena koja iskaču od konkurencije, kao što su lani bile Anastasia Salos i Daria Tkacheva, bit će jako tijesno i napeto pa jedva čekamo vidjeti tko će biti princeza, a tko kraljica Aura Cupa”, najavljuje izbornica i trenerica Nika Crevatini.

“Osjećam se super, imam dvije nove vježbe i sve dobro ide”, započela je Lua, a ponosna trenerica dodaje:

“U sjajnoj je formi, naša je dugogodišnja reprezentativka i nadam se da će svaka trenerica imati priliku trenirati sportašicu kao što je ona. Osim nje, tu su i Tamara Artić iz GK Vindija, naša najbolja seniorska reprezentativka. Ona je broj jedan već nekoliko godina, bit će dio reprezentacije i na Aura Cupu. U odličnoj je formi i nadam se da će to pokazati.

Tu je i Gresa Ramadani iz kluba Aura, kao i Nea Senzen i Nika Pfeifer u juniorskoj konkurenciji.”

Ulaznice su besplatne pa natjecanje možete pratiti uživo u Draženovom domu ili u subotu od 19 sati u prijenosu na kanalima Sport Kluba!