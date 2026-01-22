Tjedan dana prije početka otkazano Svjetsko prvenstvo na kojem je trebala nastupiti Hrvatska

Podijeli :

Foto: Hrvatski savez hokeja na ledu

Za šest dana je na Tajlandu bilo zakazano Svjetsko prvenstvo u hokeju na ledu za cure mlađe od 18 godina. Riječ je o Svjetskom prvenstvu III divizije, šestog ranga svjetskog hokeja.

Međutim, u četvrtak ujutro je iz Hrvatskog saveza hokeja na ledu stigla loša vijest za ljubitelje hokeja. Iz saveza su objavili kako su dobili informaciju da se Svjetsko prvenstvo na Tajlandu neće održati.

Nisu naveli razlog, ali ne bismo se čudili kada bi razlog IIHF-a (Međunarodne hokejaške federacije) bio financijski.

Šteta za Hrvatsku koja je na tom natjecanju trebala biti jedan od favorita za medalju. Uz Hrvatsku tamo su trebali nastupiti domaćin Tajland, Litva, Iran te Bugarska. Hoće li se SP održati na nekom drugom mjestu ili će se samo natjecanje odgoditi za sljedeću godinu, ostaje za vidjeti.