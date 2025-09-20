SP u hrvanju: Ivan Lizatović ima priliku za broncu kroz repasaž

Podijeli :

Gulliver Image

Hrvatski hrvač Ivan Lizatović imat će priliku kroz repesaž doći do meča za bronačno odličje na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Areni Zagreb, dok su Ivan Huklek i Dominik Etlinger ostali bez te prilike, jer su borci koji su ih pobijedili zaustavljeni u polufinalu.

U kategoriji do 63 kilograma iskusni Ivan Lizatović je izgubio kvalifikacijsku borbu, ali se pokazalo da nije imao sreće sa ždrijebom, jer je Korejac Hanjae Chung došao sve do finala. Tako je Lizatovića povukao u repesaž, u kojem je hrvatski borac prvu prepreku prošao bez borbe. Naime, trebao se boriti protiv Japanca Manata Nakamure, ali je njegov suparnik ozlijeđen u porazu od Chunga u osmini finala te nije bio sposoban za novu borbu.

Lizatović će tako u nedjelju imati jednu borbu manje, a da bi došao u priliku boriti se za brončanu medalju, morat će pobijediti Rusa Sergeja Jemelina. Pobjednik tog dvoboja borit će se za broncu protiv Iranca Mohammada Keshtkara.

Dominik Etlinger je u kategoriji do 67 kilograma grčko-rimskim načinom borbe došao do četvrtfinala pobijedivši u prvom kolu Amerikanca Alstona Nuttera bodovnom superiornošću (10-0), a u osmini finala je s 10-6 bio bolji od Moldavca Valentina Petica. U četvrtfinalu ga je bodovnom superiornošću (10-0) zaustavio kirgistanski hrvač Razzak Beišekejev.

Nažalost, Kirgistanca je u polufinalu zaustavio Azer Hasrat Jafarov pa je Etlinger ostao bez prilike da se u repesažu domogne meča za brončanu medalju.

Istu je sudbinu doživio i Ivan Huklek u kategoriji do 87 kilograma. Njegov je natjecateljski dan započeo pobjedom protiv Rumunja Patrika Gordana, ali ga je ždrijeb već u osmini finala odveo na prvog nositelja, Mađara Davida Losonczija. Mađarski borac je pobijedio sa 5-3, a poslije je došao i do polufinala. Međutim, aktualnog europskog i svjetskog prvaka je u meču za finale svladao Iranac Alireza Mohmadipiani pa je time i Huklek ostao bez repesaža.