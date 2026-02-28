Sisak upisao četvrti uzastopni poraz u Alpskoj ligi

Podijeli :

KHL Sisak

KHL Sisak je u subotu navečer odigrao svoju petu utakmicu "master runde" u Alpskoj ligi hokeja na ledu. Gostovali su kod vodeće momčadi lige Zellera Eisbarena te su upisali novi poraz, ovaj put od 4:0.

Nakon prve trećine nije bilo golova te je Sisak imao nadu u pozitivan rezultat protiv vodeće momčadi. Međutim, u drugoj trećini je Zeller Eisbaren pokazao zašto su trenutačno najbolja momčad lige. U šestoj minuti je zabio Max Wilfan, a do kraja trećine je domaća momčad zabila i za 2:0. Ovaj put je strijelac bio Maximilian Egger u 19. minuti drugog perioda.

S tim rezultatom se otišlo u posljednjih 20 minuta susreta. U posljednjoj trećini domaćin je i povećao prednost novim golom Wilfana u šestoj minutu te golom Christiana Jennesa u devetoj minuti posljednjeg perioda. Tako je Zeller slavio s uvjerljivih 4:0.

Ovim porazom Sisak je pao na četvrto mjesto “master runde” dva tri kola prije kraja. Jedina ekipa iza njih trenutačno je Vipiteno koji je odigrao i dvije utakmice više što znači da ih očekuje samo jedan susret. Baš taj susret bit će protiv Vitezova petog ožujka u Južnom Tirolu.

Taj ogled mogao bi biti čest i u doigravanju jer četvrti iz “master runde” ide na petog dok prva tri kluba čekaju protivnike iz play-ina. Sisak će do kraja “master runde” još igrati protiv Asiaga dva puta te protiv Vipitena.