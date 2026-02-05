Sisak otvorio master rundu čistom pobjedom protiv Salzburga!

Podijeli :

Foto: Vanna Antonello

Hokejaši Siska u četvrtak su otvorili master rundu Alpske lige čistom 4-0 (1-0, 3-0, 0-0) pobjedom protiv Red Bulls Juniorsa koji su prvi dio sezone završili kao vodeći.

Sisak je pružio sjajnu predstavu u kojoj je dominirao većinu utakmice, odlično koristio situacije s igračem više te uputio čak 41 udarac na vrata gostiju istovremeno sačuvavši svoju mrežu netaknutom.

Bio je to četvrti susret sezone s ekipom iz Salzburga i treća pobjeda Siščana koji večeras na Zibelu nisu dali nikakve šanse prvacima regularne sezone.

Danila Larionovs doveo je domaće u vodstvo u 14. minuti.

Još tri paka završila su u golu austrijske momčadi u drugoj trećini. Strijelci su bili Niko Čavlović, Yeob Kim i Patrik Dobrić.

U posljednjem periodu Salzburg je bacio sve karte u napad, dok se Sisak fokusirao na obranu i u tome bio više nego uspješan, omogućivši svom pouzdanom vrataru Vilimu Rosandiću treći shutout sezone.

Sisak je sada drugi na ljestvici master runde, koju čini pet prvoplasiranih ekipa iz regularne sezone, iza austrijskog EKZ iz Zell am Seea, dok su Juniori pali na treće mjesto.

Iduću utakmicu Vitezovi igraju 17. veljače također u Sisku kada dočekuju EKZ.