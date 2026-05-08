Promjene u Sisku: Pred novu sezonu otišla dvojica važnih igrača

Foto: KHL Sisak

KHL Sisak je u svojoj drugoj sezoni u Alpskoj ligi hokeja na ledu bio na korak od svog prvog finala. U sedmoj utakmici u Ledenoj dvorani Zibel ipak su pokleknuli protiv Merana koji je na kraju uvjerljivo izgubio u finalu od Gardene.

Nakon tog poraza Sisak je morao odraditi i završnicu Prvenstva Hrvatske gdje su s 3-0 u pobjedama bili bolji od KHL Zagreba.

Taj susret označio je i kraj sezone te početak priprema za novu, a on je donio nekoliko promjena u klubu. Vitezovi su se u četvrtak oprostili od sjajnog Koreanca Sang-Yeob Kima koji je u 53 utakmice ostvario 44 boda, a onda su se u petak oprostili od Renea Dominica Čanića.

26-godišnji hrvatski reprezentativac redovito je prednjačio energijom na ledu te je u 56 utakmica skupio 31 bod. Klub je standardno napustio ovo ljeto kako bi igrao u australskom AIHL-u za Canberra Brave, a očito se ne planira vratiti u Sisak na jesen kad se klub objavom na društvenim mrežama oprostio od njega.

Ovo vjerojatno neće biti jedini odlasci iz Siska jer svake godine promijene nekoliko stranaca. Tako ostaje za vidjeti što će biti s Danilom Larionovsom, Nejcom Brusom, Tjašom Lesničarom te Marijusom Dumčiusom.