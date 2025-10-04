Preminuo je bivši osvajač Super Bowla Arthur Jones, brat UFC borca Jona Jonesa

Podijeli :

AP Photo/Dave Martin via Guliver Images

Bivši obrambeni igrač Arthur Jones, koji je s Baltimore Ravensima osvojio Super Bowl, preminuo je u 39. godini života. Vijest je potvrdilo sveučilište Syracuse, na kojem je Jones igrao studentski nogomet, navodeći da je preminuo u petak ujutro, prenosi ESPN. Uzrok smrti nije objavljen ni u priopćenju sveučilišta ni kluba.

Jones je izabran u petoj rundi NFL drafta 2010. i prve četiri sezone proveo je u Baltimoreu. Najveći trenutak karijere doživio je u Super Bowlu 2012., kada su Ravensi svladali San Francisco 49erse. Tada je zabilježio sack na Colinu Kaepernicku i oduzimanje lopte, a ostao je upamćen i po akciji neposredno prije nestanka struje na stadionu u New Orleansu. Tijekom karijere ostvario je deset sackova, od čega čak 8.5 u razdoblju od 2012. do 2013. godine. Nakon odlaska iz Baltimorea, dvije sezone nosio je dres Indianapolis Coltsa, a karijeru je završio 2017. u Washingtonu.

Generalni menadžer Ravensa Eric DeCosta opisao ga je kao osobu koja je zračila pozitivom: “Arthurova prisutnost bila je dar svima koje je susreo. Njegov osmijeh, energija i pozitivnost uvijek su dizali ljude oko njega.”

Arthur je bio najstariji od trojice poznate braće Jones – Jon Jones (38) bivši je UFC prvak u teškoj kategoriji, dok je Chandler Jones (35) osvojio Super Bowl s New England Patriotsima.

Na sveučilištu Syracuse ostavio je dubok trag, postavivši rekord s 38.5 obaranja za gubitak jarda te dva puta bio uvršten u najbolju momčad konferencije Big East. Sportski direktor John Wildhack poručio je: “Arthur Jones bio je izvanredan igrač i još bolja osoba. Imao je ogroman utjecaj na naš program i naše sportaše, uvijek s osmijehom i riječima ohrabrenja.”