Pratite na SK: Dvostruki olimpijski pobjednici ispali u skupini na Svjetskom prvenstvu

Aktualni dvostruki olimpijski pobjednici, odbojkaši Francuske, porazom u pet setova od Argentine, završili su nastup na Svjetskom prvenstvu na Filipinima već u grupnoj fazi, ostavši bez plasmana u osminu finala, u kojoj će iz skupine C igrati argentinska i finska reprezentacija.

U skupini H su nakon pobjeda Srbije u tri seta nad Brazilom i Češke nad Kinom, o plasmanu u nokaut fazu odlučivali osvojeni i izgubljeni setovi. U krugu tri reprezentacije s dvije pobjede i jednim porazom, takav je rasplet donio osminu finala Srbiji i Češkoj, a bez plasmana je ostao Brazil.

Branitelji naslova, odbojkaši Italije, u zadnjem kolu su u tri seta svladali Ukrajinu te se plasirali u osminu finala.

Svi mečevi osmine finala bit će odigrani u Pasay Cityju, a prvi su na rasporedu u subotu, 20. rujna, kad će se sastati TurskaNizozemska i PoljskaKanada. U nedjelju su na rasporedu dvoboji ArgentinaItalija i BelgijaFinska. U ponedjeljak će se sastati BugarskaPortugal i SADSlovenija, a u utorak TunisČeška i SrbijaIran.

